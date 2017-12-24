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  الشؤون السياسية
موسكو: لن نقف مكتوفي الايدي حيال قرار واشنطن تزويد اوكرانيا باسلحة فتاكة
23/12/2017 | LOC21:28
18:28 GMT 		| الأخبار العالمية
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موسكو - 23 - 12 (كونا) -- هددت روسيا الاتحادية اليوم السبت بانها لن تقف مكتوفة الايدي حيال قرار واشنطن تزويد اوكرانيا باسلحة فتاكة.
وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف في تصريح صحفي ان واشنطن تخطت كافة الحدود بقرارها تزويد اوكرانيا باسلحة فتاكة بما في ذلك منظومات صاروخية من طراز "جوالين".
ولفت الى ان هذه الاسلحة ستؤدي الى سقوط مزيد من الضحايا في النزاع الدائر في اوكرانيا متهما واشنطن بانها تدفع السلطات الاوكرانية لمزيد من سفك الدماء.
واشار الى أن "نهج كراهية الروس اعمى عيون السياسيين الامريكيين لدرجة لم يعد هناك جدوى من دعوتهم للتعقل".
وشكك ريابكوف على ضوء هذه المعطيات بامكانية ان تلعب واشنطن دور الوساطة في تسوية النزاع في شرق اوكرانيا متهما الولايات المتحدة الامريكية بانها "ليست وسيطا بل شريك في الحرب هناك".
وكان الرئيس الاوكراني بيوتر بوروشينكو هدد قبل يومين بحسم النزاع في دونباس بالقوة الامر الذي رات فيه الدوائر الروسية ضرب اتفاقية (مينسك) بعرض الحائط.
يذكر ان الاقاليم الشرقية في اوكرانيا وخاصة (دونيتسك) و(لوغانسك) المعروفة باسم (دونباس) اعلنت انفصالها عن اوكرانيا في عام 2014 بعد الاطاحة بنظام الرئيس السابق فيكتور يانوكوفيتش مما ادى الى نشوب نزاع مسلح هناك.
ووقع الانفصاليون والحكومة الاوكرانية في فبراير عام 2015 برعاية روسيا وفرنسا والمانيا اتفاقية عرفت باسم اتفاقية (مينسك) قضت بضرورة منح هذه الاقاليم وضعا خاصا ووقف اطلاق النار وسحب الاسلحة الثقيلة من خطوط التماس واطلاق سراح الاسرى والمحتجزين.
الا ان هذه الاتفاقية لم تجد طريقها الى التنفيذ بسبب استمرار المعارك اضافة الى الاعتداءات التي تتعرض لها بعثة منظمة الامن والتعاون الاوروبي وانعدام الثقة بين طرفي النزاع.(النهاية) ا س / م م ج
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