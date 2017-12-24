الكويت -23 - 12 (كونا) -- اشاد مدرب منتخب قطر فيليكس سانشيز اليوم السبت باداء فريقه في مباراته الافتتاحية ضمن منافسات المجموعة الثانية ل(خليجي23) ما اسفر عن فوزه برباعية نظيفة على نظيره اليمني.

واعتبر سانشيز في مؤتمر صحفي عقب المباراة فوز فريقه بداية "مميزة" قائلا "فرضنا اسلوبنا وتمكنا من صناعة فرص كثيرة ترجمنا اربعة منها لاهداف". واضاف سانشيز ان المباراة المقبلة التي ستجمعه مع العراق ستكون أصعب موضحا ان فريقه سيحاول أن يبقى على نفس وتيرة مباراة اليوم هجوما ودفاعا.

كما اعتبر سانشيز هذه البطولة فرصة مميزة لإكساب اللاعبين الشباب الخبرة واعدادهم لبطولة كأس آسيا المقبلة.(النهاية) ف ش ا / خ ن ش